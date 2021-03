La Seu d'Urgell endureix restriccions per un empitjorament progressiu de les dades de contagis

La Seu d'Urgell està patint aquestes setmanes un empitjorament progressiu de les dades epidemiològiques de la covid-19 amb una trentena de casos setmanals, sobretot en gent jove i infants, i fins i tot en els darrers dies hi ha hagut més de 10 casos diaris. Aquest fet ha obligat a tenir actualment 12 grups escolars i 5 extraescolars confinats. Tot plegat es deu, probablement, a la presència de la variant britànica del virus, que presenta major contagiositat en gent jove. Aquest divendres, l'índex de risc és de 581,26 i la taxa de transmissió de 1,43. Això no obstant, no hi ha cap pacient ingressat per covid a la Fundació Sant Hospital. Davant la situació s'ha recomanat endurir mesures durant els propers 7 dies.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit suspendre temporalment les activitats extraescolars, per tal de reduir al màxim les oportunitats de contagi per contactes socials. També ajornar les competicions esportives federades no professionals i les activitats esportives extraescolars. Es recomana evitar mobilitat i reunions en llocs públics que no siguin estrictament necessaris. També es tanca les escoles de música, art i dansa, biblioteca i sales d'exposició, així com les instal·lacions esportives municipals interiors. Finalment, també se suspenen de forma temporal tots els actes culturals.