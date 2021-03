Interior admet que té pocs mossos a la Cerdanya i diu que n'enviarà més

El departament d'Interior de la Generalitat ha reconegut que la Cerdanya pateix un dèficit d'efectius dels Mossos d'Esquadra, una problemàtica que en major o menor mesura pateixen moltes comarques, i s'ha compromès a ampliar-ne la plantilla en la pròxima promoció d'agents. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avançat que el seu departament treballa amb la intenció que dels 750 agents que en les pròximes setmanes s'incorporaran a les comarques gironines, una part que encara no ha detallat, es destinarà al Pirineu i la Cerdanya.

Sàmper ha argumentat que la plantilla actual de la policia nacional catalana està limitada per la Junta de Seguretat de l'any 2006, la qual fa fixar en 18.270 agents. El conseller ha remarcat que en aquests quinze anys el cos no ha pogut créixer i que, en comarques com la Cerdanya, això ha comportat una plantilla insuficient per la seva població i el turisme que assumeix. Sàmper ha explicat que «s'estan fent promocions noves que s'estan destinant allà on hi ha més problemes de seguretat, que és Barcelona i, després, a les zones metropolitanes nord i sud i ara hem començat amb Girona; en el decurs d'aquest any hi arribaran 750 agents i alguns ho faran a la comarca». Segons ha confirmat els sindicats policials, la Cerdanya té una plantilla d'agents que en ocasions ha pogut activar tan sols dues patrulles treballant simultàniament per una població que en puntes turístiques supera els 100.000 habitants.