Satisfacció al sector turístic del Pirineu davant l'aixecament del confinament comarcal a partir de dilluns

Diversos esquiadors baixant per una de les pistes de Masella | ACN

Diversos àmbits del sector turístic del Pirineu s'han mostrat satisfets amb el fet que, a partir de dilluns, les bombolles de convivència es puguin desplaçar per tota Catalunya. A l'estació d'esquí de Masella (Cerdanya) estan "esperançats" amb aquesta obertura, tenint en compte que, a diferència d'altres zones de muntanya, el tancament perimetral de les festes de Nadal va impedir l'arribada d'esquiadors de fora de la comarca. Ara, han rebut una "allau" de trucades de persones demanant informació i ja preveuen ampliar el nombre de pistes disponibles fins arribar als 52 quilòmetres. A més, el 45% del personal que des de fa dos mesos està afectat per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) podrà tornar a treballar.

La directora comercial de Masella, Maite Martí, ha dit que viuen amb "expectació" l'aixecament del confinament comarcal i que han pogut constatar que "la gent en té ganes, perquè no ha esquiat". De fet, tot i estar a la recta final de la temporada, per una part d'ells en serà pràcticament l'inici, almenys per les persones de fora de la Cerdanya que volien accedir a les instal·lacions d'aquesta comarca pirinenca.

Des de l'estació cerdana s'han mostrat il·lusionats amb el fet de poder comptar amb usuaris durant els caps de setmana, després que les darreres flexibilitzacions hagin permès anar recuperant el públic escolar. Així, a partir de dilluns s'obrirà el sector de Coma Oriola i es podrà esquiar des del cim de la Tosa d'Alp fins al Pla de Masella. A més, s'ha pogut produir neu en els darrers dies i també s'esperen precipitacions durant el cap de setmana i la setmana que ve.

Martí ha explicat que esperen tenir una "bona" Setmana Santa, tot i que ha deixat clar que l'afluència d'aquests dies no salvarà les pèrdues que han tingut des del desembre. En aquest sentit, ha dit que després d'aquest període de vacances s'anirà analitzant setmana a setmana si les condicions de neu permeten mantenir oberta l'estació.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, Nativitat Bover, ha dit que afronten l'obertura de la mobilitat entre comarques amb "molta il·lusió", tot recordant que ha estat un any "duríssim" i que el sector de l'hostaleria ha estat "el més castigat". Tot i això, el fet que l'aforament es mantingui al 30% i no es puguin servir sopars fa que se'ls doni "un aire molt comprimit", amb la qual cosa ha demanat poder utilitzar la meitat de les taules.



Reunió del sector turístic de la demarcació de Lleida



Mentre, en el marc d'una reunió celebrada aquest dijous entre representants de les diferents associacions sectorials de turisme de la demarcació de Lleida i membres del Patronat de Turisme de la Diputació, s'ha demanat poder mantenir l'activitat de forma continuada. "Volem treballar sense cap més aturada i garantir l'activitat durant l'estiu", han comentat a la trobada, segons recull un comunicat enviat des de la corporació lleidatana. A més, s'han demanat mesures específiques per permetre desplaçaments als turistes francesos, com ara la presentació de proves PCR o d'antigens.

De cara a la de Setmana Santa, els diferents subsectors d'allotjament turístic han expressat el bon nivell de reserves que tenen en aquests moments i les ganes de la gent de sortir per gaudir dels espais naturals i les activitats a l'aire lliure. Fins i tot en el sector del càmping s'està registrant un notable volum de reserves per a dates anteriors als dies festius d'aquest període de vacances. Mentre, en el cas del turisme rural hi ha una certa "confusió" respecte a les unitats de convivència que pot acollir un mateix establiment.

Finalment, tots els participants en la reunió han expressat la seva preocupació de cara a la pròxima temporada de la fruita i volen que s'adoptin les mesures necessàries per evitar que l'arribada de temporers no torni a comportar un nou confinament. Així, han ressaltat que la situació que es va viure l'any passat va afectar el sector turístic i la imatge de la marca Lleida.