L'esquí aprofita l'obertura comarcal per salvar el final de temporada

L'obertura de la mobilitat comarcal que s'aplica a partir d'aquest dilluns arreu de Catalunya dona una última oportunitat al sector de l'esquí i al turisme per salvar ni que sigui el tram final de la temporada. A partir d'aquesta setmana, les estacions ja poden rebre esquiadors de tot el país, i no tan sols de la Cerdanya o federats com fins ara. Això multiplica el volum d'aficionats que els gestors de les estacions esperen, especialment el pròxim cap de setmana, quan la comarca preveu un ple absolut amb més de 100.000 persones a la vall amb la tornada en bloc dels segons residents.

Preveient un augment sobtat dels esquiadors, l'estació de Masella ja ha anunciat l'obertura de més sectors, aprofitant també les enfarinades del cap de setmana i, sobretot, les nevades anunciades per als propers dies. Així, Masellla va avançar ahir que amplia els horaris d'obertura de pistes i remuntadors, així com també el nombre de remuntadors, quilòmetres i sectors oberts. L'estació va comunicar als seus seguidors que, «aprofitant les bones condicions de les pistes i, sobretot, la finalització del confinament perimetral comarcal que implica que a partir d'ara es pot canviar de comarca , a Masella a partir d'aquest dilluns us trobareu 41 pistes, nou remuntadors, 52 quilòmetres esquiables... A més, dia rere dia, pentinem les pistes amb les màquines trepitjaneu i aprofitem totes les finestres de fred per produir neu per oferir-vos el màxim nombre de sectors oberts, que ara són Dues Estacions, Coma Pregona, La Tosa, Isards, La Pleta, Bosc d'Alp, Cap del Bosc, Coma Oriola i el Pla de Masella». Pel que fa als horaris, l'estació ja allargarà fins a les quatre de la tarda, obrirà a les nou del matí els caps de setmana i festius i un quart d'hora més tard els dies laborables.

Per la seva banda, La Molina també es prepara per a un augment d'aficionats i adequa els serveis tant de la mateixa estació com de les escoles que hi treballen. Aquest diumenge l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat ha ofert 30 quilòmetres esquiables amb 26 pistes obertes i sis remuntadors en marxa.

Compra de forfets en línia

Totes dues estacions han remarcat que tan sols accediran a les pistes els esquiadors que tinguin l'abonament de temporada o el de dia prèviament adquirit a través d'Internet.

Aquest nou escenari es viu a la resta del sector del turisme. Així, amb la Setmana Santa a tocar, els diferents subsectors d'allotjament turístic del Pirineu han expressat que estan registrant un bon nivell de reserves. En aquesta línia, en el sector del càmping s'està registrant un volum notable de reserves per a dates anteriors als dies festius d'aquest període de vacances. El sector del turisme rural preveu també un ple a partir del pròxim cap de setmana.