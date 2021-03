Queixans iniciarà aquest mes les obres del nou pont del Segre cap a Puigcerdà

L'Ajuntament de Fontanals té previst iniciar aquest mateix mes les obres de construcció del nou pont sobre el Segre de les Pereres. Si bé les obres suposaran l'aixecament d'una nova palanca sobre la llera del riu, de facto el projecte planteja una ampliació de l'actual pas sobre el riu amb la creació d'un pont pel trànsit i la conservació del vell per a usos recreatius.

L'alcalde de Fontanals, Ramon Chia, ha explicat que les obres han de començar durant la segona quinzena d'aquest mes de març amb un pressupost de 434.000 euros. El nou pas tindrà una amplada de vuit metres entre les dues baranes i evitarà, d'una banda, que els camions i vehicles agrícoles hagin de fer una gran volta o hagin de creuar el riu per anar de Puigcerdà a Fontanals, tal com passa ara, i que es formin cues pel pas alternatiu dels vehicles que exigeix el pont vell. Chia ha explicat que el projecte d'obres inclou l'enjardinament de l'entorn per endreçar l'accés al pont vell per part de vianants i ciclistes. Per la seva banda, el pont nou disposarà entre els carrils de circulació d'una mitjana també enjardinada que ha de dotar al vial d'un aspecte més integrat a l'entorn natural de la zona. El projecte contempla l'eliminació d'un revolt d'accés que sovint provoca incidents, segons ha explicat Chia. El manteniment del pont vell també respon a la voluntat de tenir un pas alternatiu en cas que caigui un i, en aquest sentit, l'alcalde ha recordat que el pont va aguantar fins i tot els aiguats de 1982.