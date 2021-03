Els botiguers de la Seu posen flors on l'Ajuntament va penjar burilles

Els comerciants de la Seu d'Urgell han penjat flors allà on l'Ajuntament havia penjat ampolles plenes de les burilles de cigarreta del terra. Els botiguers han activat una nova campanya de promoció per atreure clients als establiments que donen vida als carrers de la ciutat rebatent la campanya municipal. Han optat per l'embelliment i deixar de banda la campanya exemplificant contra els que embruten el carrer tirant burilles al terra.

La Unió de Botiguers ha iniciat una campanya que sota el lema per un «Comerç net i segur» vol desmarcar-se de la imatge «bruta» de les ampolles plenes de burilles recollides de terra, que van quedar penjades a les pilones del carrer Major. L'Ajuntament mantenia que la pretensió era conscienciar els urgellencs fumadors de la necessitat de mantenir nets els carrers.