Bellver torna a suspendre l'aplec de Talló per la covid

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya s'ha vist obligat a suspendre l'aplec de Talló i els populars ballets, un dels elements de la tradició històrica més apreciada pels veïns del poble i la comarca. L'evolució de la pandèmia i les indicacions del departament de Salut de la Generalitat han empès el consistori a prendre una decisió que suposa el segon any sense la trobada de balladors a la Font de Talló, que se celebra anualment el Dilluns de Pasqua.

La suspensió un any més de l'Aplec de Talló planteja per a l'organització la necessitat de celebrar, l'any que ve, uns Ballets a la Font de Talló més llargs i amb més tocades de la cobla. En l'edició de fa dos anys hi van prendre part uns 130 nens i joves d'entre 6 i 26 anys aproximadament. És tradició que les parelles de joves que es disposen a viure l'últim aplec facin sols el ball davant la resta del poble, de manera que molts dels balladors que havien de fer l'últim aplec l'any passat o aquest, es mantindran a l'aplec de l'any que ve de la mateixa manera que ho faran tres grups nous. La responsable dels assaigs, Eva Silla, ha lamentat que s'hagin hagut de suspendre: «Entenc que s'hagi hagut d'anul·lar, però és una pena molt gran perquè l'aplec el portem a dins; poster l'any passat ens va saber més greu i ara, amb tot el que ha passat, ja ens ho esperàvem».

Silla ha apuntat que algunes opcions que s'havien plantejat com ara anar a la font per torns o grups bombolla de l'escola no eren vàlides i ha remarcat que el sentiment dels bellverencs per l'aplec va més enllà de l'escola. En aquest sentit, Silla, que ja va rellevar la seva mare en la tasca d'ensenyar la coreografia dels Ballets, ha considerat que per a ella l'aplec és un «retrobament» de parelles de balladors i grups d'amics que en molts casos ja ni viuen al poble i no es veuen durant l'any. Així, per exemple, es pot donar la circumstància que fills d'exballadors que no viuen a Bellver sentin més l'aplec que fills de pares que hi han anat a viure de grans. Silla també ha apuntat que espera que el fet que s'hagi hagut de suspendre dos anys no afectarà la vinculació de les noves generacions de nens que ja no hauran començat a ballar quan els tocava, als sis anys: «Jo, de fet, em vaig trobant molta gent que em diu que és una llàstima que no puguin fer l'aplec, i alguns em diuen que el dilluns de Pasqua es vestiran amb la roba tradicional i aniran a la font... jo tinc fe que no es perdrà l'afició».