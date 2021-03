Els Bombers fan una crida a la prudència abans d'accedir al medi natural

Els Bombers de la Generalitat fan una crida a extremar la prudència a l'hora de realitzar activitats al medi natural durant aquest cap de setmana . La previsió de mal temps, les nevades previstes per divendres i dissabte han portat el cos a demanar a catalans que vagin a gaudir de la natura que ho facin prenent les màximes precaucions i valorant els riscos. Aquesta cap de setmana serà el primer sense límitacions comarcals després de moltes setmanes i els cossos d'emergències estan en màxima alerta. Al mateix temps recorden la necessitat de mantenir les mesures covid, neteja de mans, distància entre persones, us de la mascareta i ventilació dels espais compartits.

Els bombers indiquen que si els rescat de qualsevol persona en zones de muntanya ja és complicat en els mesos d'hivers, el mal temps és un un factor que pot complicar molt les actuacions de recerca o rescat. Hi ha alerta per nevades en alguns punts del territori i cal tenir-ho en compte no només durant la realització de l'activitat que tinguem prevista, sinó també durant els desplaçaments fins l'indret triat i durant la tornada.



Consells de seguretat

Per tal d'evitar accidents, els bombers indiquen que "les persones que tinguin previst realitzar activitats al medi natural han d'adoptar certes mesures preventives, tant a l'hora de planificar com de realitzar la sortida. Així mateix, també és de vital importància un bon equipament i una condició física i psíquica adequada al nivell d'esforç que requereix l'activitat.

I recorden alguns consell generals per sortir al medi natural. Entre d'altres, saber què es vol fer i on es vol arribar, i planificar la sortida

que sigui adaptada als membres del grup, tant pels recorreguts com pels desnivellsls. Recorden, també, la necessitat de portar roba i calçat adients. A la motxilla cal portar-hi aigua i menjar, millor amb aliments energètics, com els fruits secs. En general, minimitzar riscos és una mesura a tenir en compte, i a més llarg termini, tenir formació tècnica, de materials a utilitzar i de primers auxilis pot ser una ajuda a la muntanya.

És molt important, també, que abans de sortir a bosc, a muntanya o a fer cap mena de travessia consulteu la previsió meteorològica. A www.meteomuntanya.cat i a meteo.cat podeu consultar i fer seguiment dels avisos de Situació Meteorològica de Perill en les zones de mar i muntanya.