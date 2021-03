El Govern referma l'acord del 2018 de fer un nou Arxiu de la Cerdanya

L'Ajuntament de Puigcerdà ha reactivat el projecte de construir una nova seu per a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya a l'edifici de l'antiga Acadèmia del llac. El consistori ha arrencat un compromís públic del Departament de Cultura de la Generalitat per tal que la proposta llançada el novembre de l'any 2018 continuï dempeus més de dos anys després.

L'Ajuntament ha informat que en el transcurs d'una trobada amb la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, l'alcalde, Albert Piñeira, i diversos regidors del consistori, en la qual van visitar l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya, acompanyats de la directora de l'Arxiu, Erola Simon, les tres institucions van refermar el seu compromís de tirar endavant el projecte. En aquest sentit, des del consistori han apuntat que «l'Ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el Departament de Cultura de la Generalitat estem compromesos en la construcció d'un nou arxiu a Puigcerdà», i han remarcat que la raó principal d'aquest compromís rau en el fet que «l'actual està mancat d'espai i no pot albergar tots els nous fons que hi haurien d'ingressar». El novembre del 2018 el consistori va anunciar un acord amb Cultura per traslladar l'Arxiu a l'edifici situat a l'interior del parc Shierbeck. Es tracta d'una torre d'estiuejants d'inici del segle XX, que ha acollit darrerament la Fundació Tallers de Cerdanya, el grup de percussió i batucada, la societat de pesca i la comunitat musulmana local, entre d'altres.