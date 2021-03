La Cerdanya rep menys turistes del previst però donen un respir al comerç

El turisme, el motor econòmic de Puigcerdà, va arrencar ahir, tot i que a mig gas. El desconfinament comarcal ha fet que visitants i propietaris de segones residències tornin a formar part de l'estampa típica de Puigcerdà del cap de setmana, però ahir n'hi havia menys del que preveien comerciants i hotelers després de l'anunci d'un èxode de barcelonins a les comarques pirinenques. Tot i això, els botiguers i els hotelers estaven contents després del pitjor hivern que recorden.

«Per fi hem tornat a obrir el dissabte i atenem clients que són de fora de la comarca», deia satisfet Carles Ravetllat, propietari de l'establiment de roba IKKS. Aquest comerciant del centre de la capital cerdanya es va retrobar ahir amb clients que no veia des de feia mesos i que estaven satisfets de deixar la zona metropolitana per desconnectar uns dies a la muntanya. Només hi havia clients catalans, i és que els francesos tenen la frontera tancada. «És una alegria per al negoci obrir dissabte i rebre més clients, tot i que n'hi ha menys del que ens pensàvem. No només l'anunci de mal temps ha frenat alguns turistes de venir, sinó que abans de la pandèmia les setmanes anteriors als ponts o festes assenyalades solien ser més fluixes perquè molts esperaven a passar un dies fora. Crec que hi ha persones que s'han quedat a casa pensant que ja vindran per Setmana Santa», afegia.

Tot i que l'ambient d'ahir dona ànims al comerç de Puigcerdà, aquest botiguer encara té molt present el daltabaix del negoci a causa de les restriccions, i és que de tres dependentes que tenia abans de la irrupció del virus, ara en queda una. «Encara treballaven durant la pandèmia perquè no estava permès fer acomiadaments, però hem hagut de redimensionar el negoci atenent les circumstàncies», lamenta.

També hi havia propietaris de segones residències que ahir van comprar pastissos i brioixeria a la Pastisseria Cosp, al centre de la ciutat, i s'alegraven de tornar a veure la propietària, Susana Cosp. «Estem molt il·lusionats de recuperar aquesta clientela, tot i que pensàvem veure'n més per les notícies que vèiem de gent sortint de Barcelona. El cert és que des de dijous es nota més afluència als carres»,destacava.

Terrasses gairebé plenes

Els restaurants de la plaça dels Herois també són un bon termòmetre per mesurar l'afluència de visitants i ahir al migdia, a l'hora de dinar, la majoria de taules de les terrasses estaven plenes. «No sé si hi ha al nombre de turistes que esperàvem, però servim moltes més dinars que les setmanes en què ningú podia sortir de la seva comarca», afegia Ana del Pozo, propietària del bar Sol i Sombra.

«He vingut amb uns amics a la casa de segona residència. Vaig entrar-hi ahir molt satisfet perquè no hi venia des de Reis», expressava mentre feia una cervesa amb la resta de companys, provinents de la zona metropolitana. Per la seva banda, Joan Hornos i Paqui Palomares, una parella de Barcelona que al migdia dinava a la cèntrica plaça, explicaven que han anat a la Cerdanya a passar el cap de setmana perquè, després de tants mesos, estaven «cansats de la ciutat» i volien «desconnectar».

Obren els hotels petits

El sector hoteler de la Cerdanya esperava ocupar més habitacions el primer cap de setmana després del desconfinament comarcal, tot i la satisfacció d'atendre els primers turistes. De moment han obert només els hotels petits i els grans esperen fer-ho la setmana que ve, de cara a la Setmana Santa. Els hotels que han aixecat la persiana tenien reservades el 70% de les habitacions, però finalment l'ocupació ahir era del 35%. «Hem rebut trucades anul·lant la reserva per la previsió de mal temps i perquè molts pensaven que aquests dies estaria atapeït de visitants. Finalment no ha estat així, però la gran notícia és que el sector hoteler aguanta i ningú no ha hagut de tancar el negoci», explicava ahir la presidenta de l'Associació d'Hotelers i Allotjaments Turístics de la Cerdanya, Núria Vidal.

Tot i això, Vidal deia que alguns hotels estaven rebent trucades de darrera hora al veure que les condicions meteorològiques eren bones i que tampoc hi havia tanta gent. No descartava que a la nit l'ocupació arribés al 50%. Les trucades per passar uns dies durant la Setmana Santa no paren i de moment, tenint en compte les reserves, la responsable de l'entitat espera un 40% d'ocupació entre els dies 26 i 31 de març i d'un 75% de l'1 al 3 d'abril. «Que consti que estem molt contents d'agafar el telèfon», afegia.

18 visitants a l'oficina turística

Les tècniques de l'Oficina de Turisme de Puigcerdà també van rebre visitants ahir interessats a fer activitats a la comarca després de més de dos mes mesos sense turistes. Ahir a les 6 de la tarda ja n'havien passat 18. «El més destacat és que han vingut visitants i, fins i tot, ens consta que a Masella han venut set mil forfets. Suposem, doncs, que molts dels esquiadors no es quedaran tot el cap setmana perquè hi ha establiments hotelers que encara no han obert. Potser només han vingut a passar el dia. Però el centre de Puigcerdà s'hi veu molta gent», explicava Maria José Barragan. Tot i la satisfacció, la quantitat de visitants que van entrar a l'Oficina de Turisme és inferior a la d'abans de la pandèmia, quan un dissabte n'hi passaven cap a 60 persones.

Els turistes que van demanar informació a l'oficina ahir eren bàsicament de l'àrea metropolitana i constataven que de moment els francesos tenen barrat el pas a la frontera. De fet, comerciants i hotelers trobaven a faltar el client francès, que té el seu pes en els negocis de Puigcerdà. «Els francesos són importants, tot i que som optimistes per l'increment de clients aquesta setmana», afirmava ahir Dolors Arró, propietària de la botiga de productes per a nadons i nens petits, Bressol.

Ahir al migdia no hi havia gendarmeria francesa en els punts fronterers, ni a la carretera que va en direcció a Llívia ni al pont que separa Puigcerdà de la Guingeta d'Ix, al cantó francès. En espera que reobrin la frontera, la Cerdanya ha escalfat motors per a Setmana Santa.