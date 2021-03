«Hem obert el negoci en ple confinament comarcal perquè creiem en Puigcerdà»

No només han obert una botiga a Puigcerdà en plena crisi del coronavirus sinó que, a més, ho han fet en ple confinament comarcal, quan encara no podien rebre clients provinents de fora de la Cerdanya. Els germans Josep i Jesús Obach són veterans en el negoci dels embotits i ja tenen un altre establiment, històric, a Organyà. Els germans asseguren que han fet aquest pas endavant perquè creuen en el teixit comercial de la capital cerdana.

Com s'han atrevit a obrir una botiga en plena pandèmia?

Un tema personal i familiar ens motiva a instal·lar-nos a Puigcerdà, però sobretot perquè creiem en la ciutat. Estem en un lloc ideal, al carrer Major. Durant les primeres setmanes en què el negoci ha estat en funcionament han vingut molts cerdans, però faltava l'ambient que hi sol haver els caps de setmana, amb els turistes i les famílies que hi tenen casa de segona residència.

Així, és el primer cap de setmana que han atès clients de fora de la Cerdanya.

Els caps de setmana anteriors em provocava tristesa veure tancades les botigues de roba i d'altres productes que no són de primera necessitat. Aquest és el primer cap de setmana que atenem clients amb la resta d'establiments també oberts i, és clar, l'ambient és un altre. Tot és molt maco i el carrer Major està preciós.

Per què no es van esperar a obrir quan arribessin clients de fora de la Cerdanya?

La intenció era obrir per Nadal, però es van allargar les obres per condicionar l'establiment. Va ser una pena fer l'obertura quan la resta de botigues van tancar, però no hi vam poder fer més. És la situació que ens vam trobar. Tot i això, feia un parell d'anys que miràvem un local a Puigcerdà, i amb l'arribada del virus vam decidir que, malgrat tot, continuaríem endavant la iniciativa.

Els habitants de la Cerdanya no s'han estranyat?

Molta gent ens ha preguntat com és que obríem quan hi ha negocis que tanquen, però és que fins i tot tenim un estudi de mercat.