Alp projecta un gran skatepark que atragui els aficionats de tota la vall

Infants jugant a la instal·lació actual per a 'skaters' que hi ha al parc d'Alp arxiu/M.S.

L'Ajuntament d'Alp té sobre la taula un projecte per crear al nucli urbà un skatepark que esdevingui un punt de referència per als aficionats a aquest esport i alhora aporti un nou valor afegit a la visita del poble. L'equip de govern municipal ha decidit aprofitar el projecte de renovació de l'actual equipament que hi ha al parc de davant de l'escola per ampliar-lo de manera significativa i dotar-lo de noves estructures.

El futur skatepark d'Alp tindrà una superfície d'uns 700 metres quadrats i, segons la previsió del consistori, ha de permetre al poble atraure els aficionats de la comarca i, alhora, els esquiadors de la Molina i Masella, que també són usuaris dels skateparks per la seva similitud amb l'snowboard. Així doncs, l'Ajuntament vol convertir Alp en un punt de referència a la comarca en aquest àmbit perquè serà el parc més gran de la seva categoria, segons el consistori, i complementarà altres instal·lacions en format recorregut circular que hi ha, per exemple, a Enveig. El projecte per a la construcció d'aquest espai esportiu al centre del poble té un pressupost previst de 150.000 euros, dels quals la Generalitat n'aportarà 80.000 a través del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). La voluntat de l'equip de govern és iniciar les obres aquest any a fi i efecte que estiguin enllestides en els pròxims mesos. L'Ajuntament ha apuntat que el projecte d'ampliació de l'skatepark era una aspiració per part dels joves i polítics locals des de fa uns vint anys.