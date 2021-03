Una jove crea un taller d'artistes en una casa de Músser

Convertir Cal Tor de Músser, a Lles de Cerdanya, en un espai destinat a la creació artística. Aquest és l'objectiu de Maragda Farràs, una jove de 25 anys de la Seu d'Urgell que residia a Barcelona i que després del primer confinament va apostar per viure a la casa del segle XIX que tenia la seva família.

Aquest mes de març han començat les obres per rehabilitar l'antic galliner, on està previst ubicar el futur Taller d'Entorns. Aquesta serà la peça clau del projecte, el qual també es definirà per l'ús de materials sostenibles.

La idea és que les persones que facin una estada de dos o tres mesos es puguin allotjar a la mateixa casa i disposar dels establiments turístics del poble per a aquells que hi vulguin anar de forma més puntual.

«És un projecte que començo perquè em vull instal·lar a la muntanya i fer el meu estudi, ja que per fer les meves creacions necessito un espai tranquil». Aquesta primera idea que Farràs va començar a fer realitat l'estiu passat va agafant embranzida gràcies al suport de familiars i amics i, en un moment donat, decideix obrir l'espai a altra gent.

«La feina d'artistes és molt solitària, però treballar en equip és molt més gratificant i crees coses molt millors», assegura. Per aquest motiu, el Taller d'Entorns vol ser un espai on els artistes puguin experimentar i dur a terme els seus projectes.

La iniciativa anirà dirigida als artistes i autònoms que es dediquen professionalment al món de l'art. Així, a l'espai que s'està rehabilitant trobaran des d'una zona d'experimentació a una altra per dur a terme les seves obres, a més d'un espai destinat al món digital.

Un dels trets característics del projecte serà l'aposta per l'art sostenible, ja que els materials que s'oferiran seran biodegradables i de proximitat. En aquest sentit, Maragda Farràs explica que aquests són encara prou coneguts i que, per tant, vol aprofitar per tenir un lloc «on venir a provar».

La casa tindrà tres habitacions disponibles per llogar, les quals estaran destinades a aquelles persones que vulguin fer una estada més llarga.