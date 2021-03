Renfe i FGC reactiven els bitllets combinats per anar a esquiar a La Molina

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Renfe han renovat l'oferta de bitllets combinats per esquiar a La Molina davant la fi del confinament comarcal. Es tracta d'una iniciativa que pretén apropar la natura i els esports d'hivern als Pirineus a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Per arribar fins a l'estació d'esquí de La Molina, es podrà fer servir un bitllet combinat anomenat Skitren. Aquesta modalitat inclou un viatge d'anada i tornada en els trens de la línia R3 des de l'Hospitalet de Llobregat fins a la Molina. En aquests moments, la reforma per seguretat del túnel de Tosses fa que el tren acabi trajecte a Ribes de Freser. I des d'aquesta població s'ha de seguir fins a la Molina en autobús. El preu d'aquest paquet Skitren té un preu de 42 euros per als adults i 25,70 euros per als infants. Aquests ja es troben a la venda i estaran disponibles fins al 4 d'abril. S'adquireixen a la web de Renfe o qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.