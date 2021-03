La biblioteca Sant Agustí tancarà demà les portes per renovar les instal·lacions

La biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell tancarà demà les portes per tal que es puguin portar a terme les obres de renovació de les instal·lacions.

Les obres, que s'iniciaran el 3 de maig i finalitzaran a finals de setembre, tindran un cost de 426.000 euros aproximadament i compten amb una subvenció del PUOSC, la Diputació de Lleida (Pla Corporacions Municipals 2020-2021) i recursos propis de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Els treballs preveuen que es canviï la ubicació del taulell de la planta baixa. A aquesta mateixa planta també s'hi ubicaran unes butaques, una taula rodona i tres ordinadors d'accés públic. A més, s'adaptarà el bany per persones amb dificultat de mobilitat i es posaran portes d'entrada corredisses.

L'actuació també preveu l'ampliació de la segona planta i la tercera planta. A la segona, es crearà una nova àrea infantil i a la tercera, es faran dos espais nous de treball en grup i un espai jove.

D'altra banda, els exteriors també es modificaran. La sala polivalent s'hi habilitarà una pantalla i projector fix i s'adaptarà la il·luminació per tota mena d'activitats de difusió de la lectura i la cultura.

Al pati, s'adequarà la rampa d'accés de la porta del carrer i se n'afegirà una per tal de poder accedir a l'absis, on ara només hi ha escales.

A partir del mes de juny, la biblioteca Sant Agustí donarà servei, de manera provisional, a la sala polivalent del centre cívic El Passeig, que està situat a la plaça Soldevila.