L'aeroport d'Andorra-La Seu recupera trànsit durant el mes de febrer

L'any 2021 arrenca amb bones xifres per part dels aeroports de Lleida-Alguaire i d'Andorra-La Seu, segons han informat fonts de la Generalitat. . D'una banda, a l'aeroport de Lleida aquest mes de febrer hi ha hagut un total de 3.054 operacions, el que suposa creixement del 40,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, situant-se com el setè aeroport de l'Estat espanyol amb més operacions. Pel que fa a la Seu, les operacions del mes de febrer arriben a les 759, un 40,3% més que el mateix mes de l'any anterior. Aquestes dades situen aquest aeroport per sobre del de la Coruña o la Palma el mes de febrer, quedant en el número 22 en relació als aeroports de l'Estat.

El nombre creixent d'operacions als dos aeroports és senyal del bon moment d'aquestes infraestructures en un moment difícil per al món aeronàutic ja que aquest creixement és, en relació a l'any anterior, previ a la situació de la pandèmia de la Covid-19. En el cas d'Alguaire, el mes de gener del 2020 es van fer 841 operacions, mentre que enguany se n'han fet 1.391, el que suposa un incrementdel 65,40%. I al febrer, la relació va ser de 2.178 (2020) a 3.054 (2021, amb un creixement del 40,22%

A nivell industrial, l'aeroport de Lleida-Alguaire acaba d'inaugurar una nova plataforma de 5 hectàrees que s'està començant a omplir amb més aeronaus comercials que fan les operacions de manteniment a l'aeroport. La setmana passada van arribar dos aeronaus més de dues companyies diferents, Oman Air i KLM. A més, està previst que durant el mes d'abril comenci l'Escola de mecànics aeronàutics (EFAV), que complementarà l'activitat de formació. Per acabar, BAA Training segueix incrementant la seva activitat amb la incorporació d'un grup de més de 20 alumnes de Turkish Airlines que se sumen a la plantilla d'alumnes ja existents.

Pel que fa als vols comercials d'Alguaire, Air Nostrum consolida l'activitat tot l'any els divendres i els diumenges. Addicionalment, segueix l'activitat xàrter i d'aerotaxis a l'aeroport: aquest divendres aterrarà a Lleida un avió de Ryanair amb destinació a Albània i també es realitzen altres serveis internacionals d'aerotaxi.

Pel que fa a l'aeroport Andorra-La Seu, el mes de gener del 2020 va tenir 468, i enguany n'ha tingut 335 en el mateix període (-28,42%), mentre que al febrer, les dades van ser 541 operacions el 2020 i 759, un creixement del 40,30%.

A l'aeroport d'Andorra-La Seu les xifres són de creixement aquest mes de febrer. Això és degut a la utilització de l'aeroport per part de companyies d'aviació executiva que porten els seus passatgers a o des d'Andorra o la Seu a qualsevol ciutat europea. Líders del mercat corporatiu com NetJets o Jet Fly complementen l'oferta de les companyies basades a l'aeroport, com TSA. A part, empreses com Helitrans i PFC fan pujar també l'activitat en treballs aeris o formació. Això fa que aquest aeroport hagi duplicat el mes de febrer la seva activitat respecte l'any anterior.

L'aeroport compta ara mateix amb 14 hangars construïts per part de propietaris particulars o empreses que s'han basat a Andorra-La Seu.