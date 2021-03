L'investigador Oriol Olestí, guanyador del Josep Egozcue

El Grup de Recerca de la Cerdanya ha concedit el premi Josep Egozcue a l'historiador i arqueòleg Oriol Olestí. El guardó es va entregar dissabte a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà en una cerimònia amb limitacions d'aforament a causa de la pandèmia.

El premi Josep Egozcue reconeix anualment des del 2016 l'aportació a la Cerdanya de diverses personalitats del món de la recerca. Enguany, el premiat ha estat un dels principals responsables d'investigacions com la del Castellot de Bolvir i la del Tossal de Baltarga (Bellver), Oriol Olestí.

Olestí explica que se sent molt agraït per ser la figura premiada d'enguany. «És un premi bonic i que, al mateix temps, et demostra que realment es valora la feina que es fa per la comarca», comenta el premiat.

Per al president del Grup de Recerca de la Cerdanya, Enric Quílez, «les aportacions d'Oriol Olestí han aconseguit posar la Cerdanya al mapa». Per tant, l'organització dels premis considera que la seva figura és primordial per a la comarca.

A més, Quílez destaca la implicació d'Olestí amb la comarca. «Olestí s'ha implicat amb les activitats culturals i patrimonials del territori», afirma. «També ha demostrat que al Pirineu hi ha molt per descobrir, i els seus projectes encara continuen», explica el president del grup.

Els premis reconeixen les persones que fan recerca sobre la Cerdanya i, segons el president del Grup de Recerca de la Cerdanya, «encara hi ha molta gent a la qual no se'ls ha reconegut la seva tasca per la comarca».

Enric Quílez reconeix que s'havia previst que el reconeixement a Olestí es fes el mes de setembre, tanmateix, a causa de la pandèmia i de les restriccions de mobilitat que impliquen, l'entrega del premi es va haver d'endarrerir fins dissabte.