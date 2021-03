Ger busca obrir-se al turisme familiar millorant la seva xarxa de senders

arxiu particular

Un tram d'un dels senders proper al riu Segre arxiu particular

El senderisme és una de les activitats que ha guanyat més adeptes durant la pandèmia i, a més, s'ha convertit en una aposta de futur. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Ger treballa per obrir-se a aquell turisme familiar que busca alternatives per fer activitats a l'aire lliure.

Aprofitant els paratges que la xarxa de senders de la Cerdanya ofereix, Ger vol per potenciar la imatge que projecten els seus camins. Per a fer-ho, a partir de la setmana vinent, s'iniciaran els treballs per millorar la imatge d'alguns dels trams.

Segons assegura la regidora d'Esports i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Ger, Eva Sanchís, entre les actuacions es preveu que es canviï la senyalització de les rutes o que reforcin les indicacions als punts més perillosos. A més, també es crearan panells informatius sobre les rutes als diferents trams i al municipi.

D'altra banda, Ger també habilitarà dues passarel·les sobre el torrent de Montmalús i el del Coforn. Aquestes són les dues actuacions estrella del projecte. Amb aquests treballs, el consistori busca potenciar ambdós trams, en considerar que «la seva vegetació particular i la seva singularitat poden resultar atractius pel turisme», explica Sanchís.

«Creiem que a través de la xarxa de senders es pot dinamitzar el municipi. El turisme de senders és fàcil i molt familiar», afirma Sanchís. La regidora d'Esports de Ger destaca que, sobretot des de la crisi econòmica del 2008, aquest tipus d'activitat física té cada cop més reclam. «És una forma assequible de fer una activitat a l'aire lliure i que et permet sentir-te gratificat», assegura.

A més, per Sanchís, aquest tipus de turisme permet moure l'economia. «Tot és un entramat. Si la gent ve a Ger a fer senderisme, potser després se'n van a dinar als restaurants del municipi», explica.

Per tant, per Eva Sanchís la xarxa de senders de la Cerdanya apropa el patrimoni natural al turisme, però també permet promocionar el patrimoni cultural, històric o els productes locals.