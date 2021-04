El Consell de la Cerdanya espera tancar l'abocador de Cortàs el 2022

El Consell Comarcal de la Cerdanya preveu la clausura de l'abocador de Cortàs per a final del 2022. Els treballs per segellar l'abocador situat a Bellver de Cerdanya iniciaran un cop finalitzi la redacció del projecte de clausura, en cinc mesos aproximadament.

Aquesta setmana s'ha licitat la contractació per a la redacció del projecte de clausura i segellament del dipòsit controlat de l'abocador de Cortàs. El licitador guanyador va ser l'enginyer Joan Gándara Tolsà i el pressupost s'ha fixat en 14.520 euros.

Amb aquest nou projecte, es preveu iniciar el procés del tancament definitiu de l'abocador, amb la pertinent clausura i segellament del dipòsit controlat situat dins el recinte i la restauració de la zona.

D'ençà que l'abocador va arribar al seu límit de vida útil ara fa quatre anys, les instal·lacions de l'abocador de Bellver tan sols s'utilitzen com a plataforma de coordinació del trasllat dels residus. Per tant, es fa la transferència de residus procedents de la recollida selectiva.

Per una banda, la fracció de rebuig de la Cerdanya s'envia a cremar en camions a Andorra. Aprofitant les instal·lacions actuals, els residus es tracten a l'abocador abans de ser transportats a Andorra.

D'altra banda, el Consell Comarcal de la Cerdanya deriva el cartó i els envasos a la planta de tractament del Berguedà, el vidre es du a la planta especialitzada de Mollet i la fracció orgànica s'envia a la planta de Montferrer, a l'Alt Urgell.

Segons apunten fonts del Consell Comarcal de la Cerdanya, un cop es clausuri definitivament l'abocador, es continuarà enviant el residu generat a les diferents plantes on s'estan tractant actualment.

Per fer l'operació completa, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el mes de setembre a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) atorgar una subvenció directa al Consell Comarcal per finançar la clausura del dipòsit controlat de residus per valor d'1,5 milions d'euros.