Un cribratge permet detectar 37 casos de càncer de còlon en vuit anys a l'Alt Pirineu

Un total de 25.258 residents de l'Alt Pirineu han participat en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte des del 2013, quan es va posar en marxa. El cribratge ha permès detectar en vuit anys 37 càncers invasius a la regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

El total de participants suma el 63% dels convidats al cribratge, un total de les 39.628 persones. Les proves amb resultat positiu han estat 1.376 (5,4%), i de les 1.236 colonoscòpies fetes, s'han detectat 181 adenomes d'alt risc i 37 càncers invasius.

El càncer colorectal és el segon càncer més freqüent tant en dones (14,39%) com en homes (13,42%). S'ha demostrat que la seva detecció precoç redueix el 16% les probabilitats de tenir la malaltia, ja que detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, permet que els tractaments siguin més efectius.

El programa s'adreça a tots els homes i dones d'entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Si en la prova es troben indicis de sang, es proposa la realització d'una colonoscòpia per tal de detectar lesions.

L'Oficina Tècnica de Cribratge de cada regió sanitària dissenya les actuacions del programa tenint en compte la dispersió territorial. Les persones candidates reben una carta personalitzada d'invitació a participar en el PDPCCR, on se les informa del programa i se les convida a adreçar-se al seu centre d'atenció primària o consultori local per tal de recollir la prova de detecció de sang oculta en femta. Posteriorment, l'han de lliurar al mateix centre mèdic o oficina de farmàcia perquè s'analitzi.