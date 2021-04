Els Bombers ajuden una família que havia quedat immobilitzada per la neu

Els Bombers van rescatar ahir a 3/4 de 7 de la tarda una família que havia quedat encallada per la neu a pocs metres del refugi de Prat d'Aguiló, a la Cerdanya.

Els excursionistes, tres adults i dos infants, que anaven acompanyats per un gos, havien sortit del municipi de Montellà i Martinet en direcció al refugi de Prat d'Aguiló, al parc natural del Cadí-Moixeró, però, a pocs metres d'arribar-hi, es van trobar que hi havia molta neu i no van poder avançar més i tampoc es van veure amb cor de tirar enrere perquè se'ls hauria fet de nit.

L'avís als Bombers es va donar a pocs minuts per a les 5 de la tarda. Els excursionistes van poder indicar la seva situació exacta i una dotació els va anar a buscar a peu, va posar cordes per poder arribar al refugi i, des d'allà, amb vehicles, segons els Bombers, els van acompanyar on havien deixat el cotxe.