Creen un projecte per apropar els Pirineus als infants de tot el territori

La fundació Creativació i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sumen forces per apropar els Pirineus a les noves generacions. Ambdues entitats han creat un projecte per acostar l'entorn natural dels Pirineus a les escoles d'arreu de Catalunya.

Un total de 647 alumnes de tot el territori treballen per crear iniciatives de millora dels espais naturals de les comarques de muntanya. Algunes estacions de muntanya com la Molina, Masella, Lles de Cerdanya i Sant Joan de l'Erm, entre d'altres, són, per tant, protagonistes a les aules.

L'objectiu, segons la directora tècnica del projecte, Montserrat Mesas, és el «d'apropar els espais de muntanya als infants per aconseguir crear iniciatives que s'apropin a la seva realitat».

Els infants han de fer propostes concretes i la fundació Creativació presentarà les 10-15 més interessants a FGC. Seran ells els que triaran les tres idees més factibles per dur a terme una prova pilot als espais naturals en qüestió.

Gràcies a aquest projecte, els organitzadors pretenen obtenir propostes per incentivar el coneixement i la protecció de la biodiversitat dels Pirineus. Segons Creativació, cal generar noves experiències turístiques que permetin conèixer més en profunditat la fauna i la flora que compon el Pirineu.

A més, el projecte també busca millorar la sostenibilitat a les estacions de muntanya. Per fer-ho, Mesas assegura que es treballa per aconseguir fer possible la convivència de l'activitat turística amb l'entorn natural dels Pirineus. Per tant, creuen que cal generar noves formes de reduir l'impacte dels visitants.

Finalment, destaquen que aquest projecte busca crear oportunitats per promoure les activitats de muntanya durant tot l'any. D'aquesta forma, segons Mesas, es podria reduir l'estacionalitat i reduir la concentració d'habitants a les ciutats.

Aquesta activitat apropa les estacions de muntanya als infants de tot Catalunya. En paral·lel a l'itinerari, s'han fet diferents tallers virtuals amb els infants que han permès que els Pirineus fossin un tema de debat a l'aula.