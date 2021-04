La Cerdanya tanca una gran Pasqua turística tement un reconfinament

El sector turístic de la Cerdanya va tancar ahir la temporada de Setmana Santa amb un doble regust. Per una banda el de la satisfacció per unes xifres d'ocupació i facturació excel·lents que han ajudat a reactivar uns negocis aturats des de la tardor i, per l'altra, el regust de l'angoixa pel convenciment que un possible nou confinament comarcal que tornaria a se letal per les companyies.

La temporada de Setmana Santa ha resultat ser de plena ocupació d'hotels i segons residències com ho va ser el mes d'agost de l'any passat. Com llavors, el període de vacances ha arribat després d'una etapa de confinament i, doncs, amb la gran colònia de segons residents amb ganes de reobrir les cases d'estiueig. Això ha comportat una gran presència de segons residents que han omplert les botigues i restaurants de tota la comarca. En paral·lel, els hotels i càmpings també han viscut dies de molta activitat amb percentatges d'ocupació que han fregat el 100% en alguns casos. Així, els dies més forts de la campanya els establiments hotelers han superat el 90%, mentre que en la resta de dies els percentatges s'han situat al voltant del 65%. Aquesta alta presència de visitants s'ha traduït durant tot el cap de setmana en cues als establiments comercials, plens a les terrasses i gran quantitat de vehicles aparcats als entorns naturals més populars com ara els de la vall de la Llosa i els refugis del Cadí.

Operació sortida esgraonada

La celebració del dia de la Mona aquest dilluns de Pasqua, la qual moltes famílies s'estimen més de celebrar a la residència habitual, ha permès viure a la Cerdanya una operació buidatge esgraonada. Dissabte a la tarda moltes segones residències es van començar a tancar i diumenge al matí els principals centres comercials com ara els de Puigcerdà, Bellver o Llívia, ja van presentar una afluència molt menor de visitants i clients. El retorn del turisme als seus llocs d'origen va continuar diumenge a la tarda amb un gruix de 114.044 vehicles que ja havien tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda del diumenge, segons el Servei Català de Trànsit. L'operació esgraonada va continuar ahir Dilluns de Pasqua al matí possibilitant que les retencions de la tarda fossin menors de les que s'esperava inicialment.

Les estacions d'esquí de la Molina i Masella han esdevingut aquestes festes de Pasqua un dels principals reclams per visitar la Cerdanya, per bé que la neu ja no presentava les millors condicions. La presència d'esquiadors a les pistes ha permès el sector de la neu repuntar una activitat després de pràcticament un any sense fer calaix. Una vegada la Molina hagi anunciat el tancament de la temporada i, doncs, l'enfocament de les instal·lacions ja per a la temporada d'estiu, tan sols queda que la veïna Masella tanqui els remuntadors.

«No veníem des de l'agost»

Un dels subsectors del turisme que ha pogut aprofitar millor aquesta obertura temporal de la mobilitat és el dels càmpings. La possibilitat d'oferir un allotjament fraccionat per famílies i a l'aire lliure l'ha convertit en un dels més demandats en la nova situació de pandèmia. Tant és així que els càmpings locals han registrat una ocupació a tocar del ple.

La família Xifreu Muñiz de Cerdanyola del Vallès té un mobil home des de fa uns vint anys al Càmping de Prullans. Des de l'estiu de l'any passat que no hi podien anar per culpa de les restriccions de la mobilitat i ara, finalment, hi ha pogut tornar. El pare de família, l'Alfred, explica que «hem pogut aprofitar tres dies el mòdul després que no ho poguéssim fer des del mes d'agost; som quatre i el mobil home ens permet estar junts i complir les normes de seguretat sanitària... si et mous pel càmping et poses la mascareta, però si estas a la teva parcel·la no cal perquè som tots de la família, i això fa que puguis gaudir de l'aire lliure i el sol». Per remarcar encara més la seguretat sanitària, la família Ximfreu mira d'acudir el mínim possible als llocs on hi ha molta gent, de manera que, per exemple, es porta la compra de casa i evita els establiments de poblacions com Bellver o Puigcerdà, que durant aquests dies registren grans concentracions de clients: «hem intentat no moure'ns gaire del càmping, potser hem anat a Bellver un moment si ens faltava alguna cosa però ha estat comprar i tornar». De la mateixa manera que els comerciants i hotelers, els visitants i segons residents de la Cerdanya marxen amb el temor que un nou confinament els impedeixi tornar en les pròximes setmanes o mesos. En aquesta línia, la família Xifreu, ja amb el cotxe carregat i a punt d'enfilar l'Eix del Llobregat per tornar a Cerdanyola, argumenta que «creiem que és el que passarà, aquests tres dies de festa faran que ens tornin a tancar aviat; tornarà a passar. D'aquí a quinze dies veurem els resultats d'aquesta Setmana Santa... com sempre, som molts els que fem be les coses, però hi ha molta gent que ho fa malament i, per culpa d'aquesta gent, ens arrosseguen a tots». Si, per contra, les autoritats sanitàries no obliguen a aplicar un nou tancament perimetral comarcal, la família Xifreu vol tornar a la Cerdanya el més aviat possible: «si volem tornar, ni que sigui una vegada al mes; a tots ens agrada perquè gaudim de la natura i podem treure els fills de l'encasellament de la ciutat». Com moltes altres famílies, la Xifreu Muñiz ho tenia tot a punt a mig matí per tornar a la primera residència i, així, evitar les retencions d'última hora: «també hem de pensar que hi ha el toc de queda, de manera que no val la pena aprofitar unes hores aquí la Cerdanya per després estar-ne tres per baixar».