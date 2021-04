La Molina i el Parc del Cadí faran un itinerari adaptat al cim de la Tosa

Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la voluntat d'executar un nou projecte turístic que refermi l'atractiu del nou recorregut del Telecabina fins el cim de la Tosa. Així, l'estació de la Molina i el Parc Natural del Cadí-Moixeró desenvoluparan accions de senyalització i d'adequació de senders que estan previstes al Pla d'Usos de la Tosa, així com el sanejament i el condicionament dels accessos des del refugi del Niu de l'Àliga, segons han explicat des de Ferrocarrils. En aquesta actuació també s'hi inclourà la instal·lació d'un mirador per a l'observació des del cim sud de la Tosa.

El projecte també inclou la redacció i execució d'un projecte de recorregut per a persones amb mobilitat reduïda a la zona del Niu de l'Àliga a fi efecte que també puguin gaudir del seu entorn. En aquest sentit, els dirigents de Ferrocarrils de Generalitat, ens que gestiona l'estació d'esquí de la Molina, han apuntat en reiterades ocasions que un dels objectius estratègics de la seva oferta turística pel futur passa per convertir el nou recorregut ampliat del Telecabina, ara anomenat Cadí Moixeró, en un dels grans referents de la comarca.

El fet de poder pujar al cim de la Tosa d'Alp amb el giny mecànic obre la possibilitat a un nou sector d'edat i visitants d'arribar a les cotes més altes del complex. Això converteix l'entorn del refugi del Niu de l'Àliga, on arriba ara el Telecabina, en una de les principals portes d'entrada al Parc Natural del Cadí, tant en la temporada d'hivern com, sobretot, la de l'estiu i, des que es va inaugurar el nou trajecte fins al cim de la Tosa, un dels productes turístics amb més potencialitat a la Cerdanya.

Així, el projecte de crear un itinerari adaptat a la cota més alta de l'estació respon a la voluntat conjunta de Ferrocarrils de la Generalitat i el Parc Natural del Cadí Moixeró de convertir el trajecte del nou telecabina, ara rebatejat com a Cadí Moixeró enlloc de l'anterior Alp 2.500, en una de les vies principals d'accés del públic general al parc. L'entrada mecanitzada per les instal·lacions de la Molina amb el giny de transport per cable s'ha de sumar en els pròxims anys a les actuals vies d'accés a l'entorn natural de Bagà i Bellver de Cerdanya amb una oferta pròpia de serveis complementaris com ara l'allotjament i la restauració.