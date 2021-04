La Cerdanya reivindica l'orgull de la ruralitat per respectar la ramaderia

La Cerdanya ha impulsat un pla que té com a finalitat posar en valor l'entorn rural. El projecte, liderat pel Consell Comarcal, reclama l'orgull de pertànyer a un medi rural així com les persones que el formen a fi efecte de fomentar el respecte entre els mateixos veïns de la vall i els seus visitants. Sota el lema «Valentament rural», l'acció parteix d'un doble objectiu, d'una banda posar en valor els productes agroalimentaris de la comarca i, de l'altra, fer veure a la població que cal valorar i respectar la feina del sector ramader, el qual sovint es veu afectat per una difícil convivència amb el turisme.

«Valentament rural» s'ha activat inicialment amb una campanya de promoció i, alhora, la coordinació dels sectors públic i privat per resoldre una de les problemàtiques detectades pels productors agroalimentaris i els professionals de la ramaderia en un estudi previ: una tendència a no respectar la feina del camp. Així, el Consell Comarcal ha coordinat una acció que es proposa reivindicar la ruralitat de les explotacions ramaderes, els restaurants o el establiments de producció agroalimentària. Així, per exemple, el projecte reivindica el valor estances com ara galliners o estables, establiments rústics, el tracte familiar tradicional o la senzillesa de les instal·lacions.

En aquesta primera fase del pla es porta a terme la campanya de promoció a través de les xarxes socials i la instal·lació de cartells en entorns de contacte entre el turisme i la feina ramadera amb la finalitat de fer prevaldre les conductes cíviques. El projecte compta amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Turisme Cerdanya, el Parc Natural Cadí-Moixeró, el Servei Públic d'Ocupació, la Diputació de Girona i els Programes de Suport al Desenvolupament Local.