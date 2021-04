La Diputació de Girona destina 563.000 euros a projectes locals

La Diputació de Girona ha aprovat una partida de 563.000 euros per a projectes i accions de planificació, promoció i desenvolupament local a les comarques gironines. Segons ha informat l'ens, la Junta de Govern ha resolt la concessió de cinc línies de subvencions per a aquest any 2021 dirigides a «impulsar el creixement econòmic dels municipis de la demarcació», de manera que se'n beneficiaran ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives. Les ajudes tenen com a finalitat donar suport a la realització de projectes de desenvolupament econòmic del territori a través de, per exemple, noves accions singulars que posin en valor el caràcter propi de cada comarca.