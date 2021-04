La fundació Integra Pirineus fa una crida a donar material d'ortopèdia en desús

arxiu particular

El banc de productes de suport de l'Alt Urgell arxiu particular

La Fundació Privada Integra Pirineus, la qual té com a finalitat contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d'exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental, ha iniciat una campanya de recollida de material tècnic per a persones amb mobilitat reduïda.

Segons han explicat els responsables de la fundació, la campanya vol dotar de més material el Banc de Productes de Suport i poder oferir-lo a les persones amb discapacitat o dependència que ho requereixin. En aquest sentit, des de Integra han remarcat que que el banc de productes de suport és un servei comarcal, del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, que proporciona productes tant a les persones convalescents que s'estan recuperant d'una intervenció o fractura, com a persones amb discapacitat o dependència. Els productes s'ofereixen gratuïtament en modalitat de préstec durant 6 mesos i previ pagament d'una fiança, amb l'objectiu de millorar l'autonomia personal o bé facilitar la tasca de la persona cuidadora. Així, el banca ofereix, entre d'altres, cadires de rodes, crosses, llits articulats, baranes de llit, grues de transferència, cadires de banyera o tamborets de dutxa. Per accedir a aquest servei, les persones interessades s'han d'adreçar Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell.

La campanya té com a objectiu «reduir la compra de material nou i disposar de productes per arribar a més persones que els puguin necessitar», segons han explicat els seus responsables. L'acció va dirigida a les persones que tinguin material d'aquest tipus que no l'utilitzin i el vulguin donar desinteressadament.