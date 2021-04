La perillositat del trànsit empeny Puigcerdà a fer un pla de seguretat

La velocitat en que alguns conductors circulen pel nucli urbà de Puigcerdà i la perillositat que això comporta pels vianants ha empès l'Ajuntament a implantar un pla de seguretat viària. L'actuació s'ha activat en fase de prova pilot a les principals vies d'accés al centre amb la instal·lació d'un primer radar pedagògic que informa els conductors de la seva velocitat. Tècnics municipals observaran l'evolució de les noves mesures per anar estenent-ne més als carrers i avingudes més conflictives.

L'equip de govern municipal ha fet instal·lar el primer radar pedagògic a l'Avinguda Shierbeck perquè és un dels principals vials d'accés des de la part baixa el municipi pel costat est recollint bona part del trànsit que prové de l'Alta Cerdanya i l'N-152 d'arribada a la vila des del túnel del Cadí. El vial creua una zona residencial i aboca els vehicles a l'entorn del Parc Shierbeck, la residència sociosanitària i la zona esportiva, on hi conflueixen un gran número de vianants. En aquest sentit, alguns veïns havien expressat al consistori queixes per la perillositat del trànsit. Ara el radar informa els conductors del possible excés de velocitat, el límit de la qual és 30 quilòmetres per hora. El pla de seguretat viària inclourà en les pròximes setmanes la instal·lació de nous radars o altres elements com bandes rugoses sobre l'asfalt si l'anàlisi que en fan els tècnics ho considera oportú. Així, entre les vies més susceptibles d'entrar en el pla hi ha les avingudes Catalunya, Segre i Pirineus.