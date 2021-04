Bellver crea un servei d'ocupació per a veïns i empreses del poble

L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Bellver ha creat un Servei d'Ocupació Municipal que, segons han definit els seus responsables, te com a objectiu «ser un recurs de suport pels efectes socials sorgits arrel de la pandèmia» i, alhora, millorar l'ocupació a Bellver de Cerdanya.

Des del mateix Ajuntament han explicat que es tracta d'un servei d'intermediació laboral entre empresa i persona treballadora així com un servei dirigit a totes aquelles persones del poble que busquen feina o volen millorar-la. Entre els serveis que ofereix a les persones que busquen feina, tan si estan en situació d'atur o cerquen una millora laboral, el nou ens planteja una borsa de treball on inscriure's; suport en el procés de recerca de feina; informació d'ofertes i derivació de currículums i un tracte humà i personalitzat, segons ha enumerat el consistori. Per un altre costat, el servei ofereix a les empreses o persones que busquen treballadors una borsa de currículums a la seva disposició; informació i suport en el procés de recerca de personal laboral i un servei gratuït i pròxim, tal com han definit els seus responsables. Els interessats a formar-ne part s'han d'adreçar a l'oficina de Serveis Socials a l'Ajuntament de dilluns a divendres de dos quarts de deu a dos quarts de dotze del matí o enviar un correu electrònic a treballadorasocial@bellver.org. El servei d'ocupació de Bellver se suma al que ofereix el Consell Comarcal de Cerdanya.

«Falten cuidadors de gen gran»

La regidora de Serveis Socials de Bellver, Maria Solà, ha explicat que de moment s'han apuntat una vintena de demandants de feina i que ara l'Ajuntament té previst contactar amb els empresaris locals perquè els tinguin en compte alhora de realitzar les noves contractacions. Solà hi ha afegit que el consistori ha detectat una demanda de treballadors i treballadores cuidadors de gent gran, de manera que ha fet una crida als veïns que tinguin titulació o experiència en aquest camp de l'atenció sociosanitària perquè es posin en contacte amb el nou Servei d'Ocupació perquè amb molta probabilitat podrien trobar feina, principalment amb serveis prestats a domicili. Maria Solà també ha explicat que no descarta establir algun tipus de coordinació amb la Borsa de Treball del Consell Comarcal a fi efecte d'optimitzar els recursos especialment en l'actual situació de crisi sanitària i econòmica.