Botiguers de la Cerdanya són víctimes d'una nova estafa feta per telèfon

La comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Cerdanya ha enviat un avís als empresaris i, de manera especial, als comerciants de l'existència d'un grup d'estafadors que roben a través d'un engany dut a terme per telèfon. Les últimes setmanes, l'estafa, o el seu intent, s'ha estat fent a Puigcerdà, fins al punt que els Mossos n'han rebut tres denúncies.

Els agents del cos de la policia nacional catalana han recomanat als botigues de la vila i de la resta de la Cerdanya que estiguin alerta i que no segueixin les indicacions de cap interlocutor que sigui desconegut i que, a més, els plantegi situacions estranyes i urgents. Segons han explicat des de la comissaria de Puigcerdà, els estafadors actuen d'una manera que els responsables policials han catalogat de nou modus operandi centrat específicament en establiments comercials. Així, responsables del cos policial han explicat que «alguns establiments de diferent tipologia han rebut una trucada telefònica d'una persona que simulava ser d'una empresa de missatgeria i que informava que havia de lliurar una comanda».

A partir d'aquest escenari, «en alguns casos el presumpte estafador coneixia el nom del responsable i dades concretes de l'establiment, i durant la trucada simulava estar parlant amb el responsable de l'establiment per una altra línia per tal de donar més veracitat a la trucada. S'advertia que si no es feia aquest pagament haurien de pagar un recàrrec i també es demanava que el pagament es fes a través de plataformes virtuals com ara Xoom, Remitly o Worldremt». La mitjana econòmica del frau és de mil euros.

Davant d'aquesta nova casuística delictiva, els cos policial de Puigcerdà ha aconsellat als comerciants que si es troben en una situació «que surt del procediment habitual» procedeixin amb «calma i cautela», que verifiquin l'origen de la trucada, parlin directament amb els seus responsables empresarials i desconfiïn de les suposades urgències de l'interlocutor. Igualment, els Mossos han demanat als botiguers que si creuen haver estat víctimes de l'estafa o d'un intent que truquin immediatament al cos policial a través del telèfon 112.