Integra Pirineus estrena un projecte d'ocupació en la gestió forestal

El projecte «Donem vida al bosc», impulsat per Integra Pirineus, és la campanya seleccionada per l'Alt Urgell per participar en el matchfunding Arrela't. Aquesta iniciativa de micromecenatge té una particularitat: per cada euro que es recapti, l'administració en duplicarà l'import.

Integra Pirineus proposa destinar els diners recaptats en la campanya a la gestió dels boscos. La iniciativa pretén promoure la inserció social i laboral de persones en risc d'exclusió.

L'entitat ja porta més de 8.400 euros recaptats. El primer pas, segons explica la directora de la fundació, Urgell Escribà, serà la creació d'un catàleg d'actuacions relacionades amb la gestió forestal sostenible. Mitjançant aquestes actuacions, la fundació, que ja té diverses brigades de gestió forestal, vol crear més oportunitats laborals per a persones en risc d'exclusió.

Aquesta és la primera edició als Pirineus d'un nou sistema per ajudar a la creació de projectes empresarials que aportin nova riquesa i dinamisme al territori. Així, els sis consells comarcals de l'Alt Pirineu han activat una acció de recaptació amb la fórmula de micromecenatge i han convidat els veïns a participar-hi. Un dels reclams d'aquest anunci és que les administracions igualaran l'aportació dels veïns de fins a 24.000 euros, beneficiant sis nous projectes empresarials, un per comarca. El projecte «Matchfundinc Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran» es basa en una convocatòria de finançament col·lectiu que vol unir les iniciatives privades i la gestió pública.