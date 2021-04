Alp es proposa recuperar la torre medieval de vigilància de la Molina

L'Ajuntament d'Alp s'ha proposat recuperar l'antiga Torrassa de la Molina, una torre de vigilància medieval situada en un punt estratègic en el pas natural entre la Cerdanya i el Ripollès per la vall que ara ocupen tant la carretera N-260 com la via fèrria. El consistori ha iniciat els treballs previs de protecció i restauració arqueològica d'un edifici que, si bé actualment està en estat de runes, està catalogat com a Be Cultural d'Interès Nacional.

La Torrrassa de la Molina, la datació inicial de la qual se situaria entre els segles X i XI, està construïda en un promontori en el punt més estret de la vall d'Alp. A una alçada d'uns 1.500 metres, domina el veïnat de la Molina així com el pas entre el Ripollès i la Cerdanya. Presenta una planta quadrada i els vestigis d'elements arquitectònics que podrien ser de defensa. Els primers treballs encarregats per l'Ajuntament han permès treure a la superfície la base els murs així com restes de ceràmica que ara els tècnics analitzaran si pertanyen a l'edat mitjana, tal com apunten les primeres hipòtesis. Els tècnics apunten la possibilitat que la torre estigués envoltada de muralles. Des de l'Ajuntament han remarcat que els treballs també han de servir per constatar la veracitat de la creença que existia un túnel que connectava la Torrassa amb l'antic camí Ral de Cerdanya, per sota l'edifici. L'actuació s'emmarca en la voluntat del consistori de recuperar i posar en valor el patrimoni històric local.