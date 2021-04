Masella defineix la temporada d'esquí de quatre mesos com a «agredolça»

Els responsables de l'estació d'esquí de Masella, que diumenge van tancar la temporada per bé que des de divendres ja no podien acollir esquiadors de fora de la Cerdanya, han definit la campanya com a «agredolça». Des de l'estació han apuntat que el fet de poder obrir tan sols quatre mesos d'esquí, en 119 dies, «ha representat un descens molt marcat de l'afluència dels esquiadors que ha comportat afectacions econòmiques a la pròpia empresa, al territori i als seus habitants, en tant que l'estació és motor de l'economia de la comarca». En aquest sentit, Masella ha remarcat que ha obert en gran part per mantenir els llocs de treball i ha valorat l'impuls al desplegament digital en els serveis als esquiadors que ha comportat la pandèmia.