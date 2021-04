La Seu obre la inscripció per als quatre tallers nous d'aquesta primavera

El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha programat per aquesta primavera quatre tallers gratuïts de competències digitals, dels quals dos es faran en línia i dos seran presencials a l'aire lliure. Segons han informat l'Ajuntament, a cadascun dels quatre tallers hi poden participar un màxim de cinc persones, les quals es poden inscriure de manera telemàtica aquest dilluns i dimarts a l'enllaç https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Els tallers que es faran en línia són sobre Canva i estimulació cognitiva, mentre que els que es faran presencialment a l'exterior seran sobre les eines que ofereix la plataforma Google i l'ús dels telèfons mòbils. Els quatre tallers començaran el 19 d'abril i s'allargaran fins al dia 18 de juny, aproximadament, segons ha remarcat el mateix consistori. Per tal de permetre la participació de més gent, la inscripció es limita a un taller per persona.