El Bisbat obre a Balaguer una nova botiga de complements i roba reciclada

Càritas d'Urgell del Bisbat d'Urgell ha obert aquesta setmana a Balaguer una nova botiga de tèxtil ´Moda -Re' i objectes de segona mà, la qual se suma a la que ja té a la Seu d'Urgell. Segons han explicat des del Bisbat, la nova botiga neix amb l'objectiu de «promoure l'economia circular a partir del residu tèxtil i alhora, generar llocs de treball d'inserció» alhora que treballa per «fomentar el consum responsable i el respecte el medi ambient». Es tracta d'un local de 162 metres quadrats en el qual s'hi pot trobar roba per a tots les edats, complements de moda, articles de decoració i joguines, roba i parament de la llar, estris de cuina i complements esportius. El projecte ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Llar Cristina Maria Maestre i de Càritas Espanyola, i es posa en marxa a traves de l'empresa d'inserció Nougrapats de Càritas d'Urgell.