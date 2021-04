ERC denuncia contaminació en un abocador municipal de Puigcerdà

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà ha denunciat l'existència, i persistència des de fa com a mínim nou mesos, d'un abocador de runes, deixalles i mobiliari que és de titularitat municipal. El grup de l'oposició ha alertat que l'abocador, situat al Camí de la Vinyola, un dels entorns de passeig de l'entorn de la vila, és contaminant.

El grup d'ERC que lidera el regidor Joan Manel Serra ha apuntat que «denunciem la greu situació d'un abocador de deixalles que és responsabilitat del propi Ajuntament... s'hi pot comprovar l'absoluta deixadesa i la manca total de control sobre els residus que s'hi aboquen, sent alguns d'ells clarament contaminants ? com ara restes d'uralita, esprais o pneumàtic». En aquest sentit, des de la formació política han apuntat que «exercim l'oposició de manera responsable i seriosa i ens reafirmem en que la nostra vila necessita una altra manera de fer. Cal que refem Puigcerdà... és aquest el model de municipi que volem? És aquesta la gestió ambiental que necessita i mereix la nostra vila? Pot exigir responsabilitats a la seva ciutadania un Govern que no les practica?». Serra ha remarcat que ja va avisar l'equip municipal fa nou mesos.

La regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, ha admès que la situació de l'abocador «se'ns n'ha anat de les mans» i ha apuntat que «jo sóc la primeríssima en voler que es netegi». Rufiandis ha explicat que l'Ajuntament va voler incloure la neteja de l'abocador en la concessió del nou contracte de neteja de la vila però que com que finalment s'ha endarrerit aquest concurs n'ha obert un altre específic perquè una empresa es faci càrrec de l'abocador. Mentrestant, s'ha anat omplint a causa de les obres als carrers. La regidora ha apuntat que en unes tres setmanes el concurs es podria resoldre.