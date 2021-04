La Fundació Adis gestionarà el procés de producció d'un superaliment a la Cerdanya

La Cooperativa Incorpora'm passarà a gestionar aviat tot el procés de producció del gratacul. Es tracta d'un fruit que surt del roser silvestre i que està considerat com un superaliment pel fet de tenir una gran quantitat de vitamina C, a més de propietats antiinflamatòries i antioxidants. Fins ara, una empresa privada cerdana impulsada el 2016 per quatre socis se'n feia càrrec, integrant a la seva plantilla persones amb diferents capacitats funcionals procedents de diverses entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Una d'elles era la Fundació Adis de Puigcerdà, de la qual en depèn aquesta cooperativa que va començar a funcionar l'estiu passat i que pretén acabar l'any comptant amb una cinquantena d'empleats.

L'ultrafondista i emprenedora Emma Roca és una de les impulsores del producte, que va conèixer ara fa sis anys de la mà d'un pagès de la Cerdanya i del qual se n'aprofiten les diferents parts. Així, tant la polpa del fruit com la pols que se n'obté mitjançant un procés de premsat es pot incorporar en diferents aliments, mentre que de la part de la llavor s'extreu un oli de rosa mosqueta. La dinamització que suposava en termes econòmics i socials la producció del gratacul la va engrescar a tirar endavant el projecte, que ara continuarà a través de la Cooperativa Incorpora'm que presideix.

Tot i que des del principi es va apostar per comptar amb treballadors procedents de diverses entitats que treballen en la inserció de persones amb discapacitat (Integra Pirineus, la Fundació Tallers i la Fundació Adis), la crisi de la covid-19 ha fet replantejar un projecte que havia nascut com una activitat a desenvolupar al marge de les obligacions laborals dels seus impulsors. Per aquest motiu, s'ha apostat per tirar endavant un conveni de col·laboració entre l'empresa Gratacool i la Cooperativa Incorpora'm, el qual permetrà als socis de la primera continuar assessorant als nous gestors de tot el procés productiu.

"Ara són ells els que portaran les regnes de l'empresa, veuran les necessitats de mercat i crearan nous productes i llocs de treball", explica Roca, que diu que la fórmula adoptada s'inspira en el projecte garrotxí de La Fageda. En aquest sentit, afegeix que li agradaria que aquesta iniciativa pogués convertir-se en un referent de cara a què altres empreses de la comarca i de zones veïnes puguin fer aquest mateix pas, tot tenint en compte que a la Cerdanya hi ha més de 140 persones d'aquest perfil que estarien preparades per treballar.

Per la seva banda, el gerent de la Fundació Adis, Blai Garcia, veu tot plegat com un repte "molt interessant i engrescador", ja que els treballadors tindran l'oportunitat de contribuir a desenvolupar un projecte en totes les fases del procés, des de la poda a la recol·lecta del fruit, les diverses formes d'elaboració i la posada a la venta. Així, ha dit que en alguns moments es poden necessitar d'entre vint a trenta empleats i que l'objectiu és, amb diversos projectes, la cooperativa acabi donant feina a una cinquantena de persones durant aquest any.

Garcia ha explicat que l'objectiu de la fundació és aconseguir inserir laboralment als seus usuaris per oferir-los una "vida normal" i creu que el projecte de producció de gratacul els pot motivar. La idea és continuar establint sinergies amb diversos elaboradors de la zona per a què integrin aquest component en els seus productes. Pel que fa a la cooperativa, cal tenir en compte que des del desembre compta amb un Centre Especial de Treball, la qual cosa els permet optar a diversos ajuts i subvencions que contribueixen a fer sostenible la seva activitat econòmica.

D'altra banda, el president de la Fundació Adis, Rafa Villena, ha destacat que aquest és un dels àmbits que ha anat guanyant pes dins l'entitat, la qual treballa amb el col·lectiu de persones amb discapacitat des de fa gairebé vint anys. A banda del gratacul, altres dels projectes en funcionament són el de l'econeteja o el de l'Agrobotiga Cerdanya. L'objectiu passa per anar creant diversos perfils professionals amb els quals els usuaris es puguin anar capacitant per acabar formant part de la plantilla d'empreses ordinàries.