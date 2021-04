L'empresa d'inserció Incorpora'm produirà el Gratacool de Bellver

La Cooperativa Incorpora'm assumirà la gestió de tot el procés de producció del gratacul, un fruit del roser silvestre considerat per experts nutricionistes com un superaliment pel fet de tenir una gran quantitat de vitamina C així com per posseir propietats antiinflamatòries i antioxidants. Fins ara una empresa privada de la Cerdanya impulsada el 2016 per quatre socis se'n feia càrrec integrant a la plantilla persones amb diversitat funcional procedents de diverses entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Una d'elles era la Fundació Adis de Puigcerdà, de la qual en depèn aquesta cooperativa que va començar a funcionar l'estiu passat i que pretén tancar l'any amb una cinquantena d'empleats.

Una de les impulsores originals del projecte és la ultrafondista i emprenedora de Bellver de Cerdanya Emma Roca, que va conèixer el gratacul fa sis anys per un pagès local. Tant la polpa del fruit com la pols, que s'obté mitjançant un procés de premsat, es pot incorporar en diferents aliments, mentre que de la part de la llavor se n'extreu un oli de rosa mosqueta. La dinamització que suposava en termes econòmics i socials la producció del gratacul la va engrescar a tirar endavant el projecte, que ara continuarà a través de la Cooperativa Incorpora'm que presideix des de fa unes setmanes.

Tot i que des del principi es va apostar per comptar amb treballadors procedents de diverses entitats que treballen en la inserció de persones amb discapacitat com ara Integra Pirineus, la Fundació Tallers i la Fundació Adis, la crisi econòmica de la covid-19 ha fet replantejar el projecte. Ara, els seus responsables han apostat per impulsar un conveni de col·laboració entre l'empresa Gratacool i la Cooperativa Incorpora'm que permetrà als socis de la primera continuar assessorant als nous gestors de tot el procés productiu. En aquest sentit, Roca ha argumentat que «ara són ells els que portaran les regnes de l'empresa, veuran les necessitats de mercat i crearan nous productes i llocs de treball».

La presidenta d'Incorporam ha explicat que la fórmula adoptada s'inspira en el projecte garrotxí de La Fageda. En aquest sentit, hi ha afegit que li agradaria que aquesta iniciativa pogués convertir-se en un referent per a altres empreses de la comarca i de zones veïnes tenint en compte que a la Cerdanya hi ha més de 140 persones d'aquest perfil que estarien preparades per treballar.