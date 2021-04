Bellver construeix un circuit fix de revolts i peralts per a bicis i patinets

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha començat aquesta setmana la construcció d'un pump truck, un circuit de revolts i peralts per a bicicletes, patins, patinets i skates que complementarà la zona esportiva local. El circuit serà el segon de la Cerdanya, n'hi ha un de similar a Enveitg, i el primer a les comarques sud del Pirineu.

El pump truck de Bellver ocupa un solar de 730 metres quadrats formant un recorregut doble amb dues ferradures interposades. Això permetrà els esportistes anar canviant de carril i configurar itineraris diversos amb passant per cinc revolts. Les obres consisteixen en el moviment de terres i posterior aplanament i modelatge per crear uns itineraris que estaran a 1,10 metres d'alçada en la part més alta i uns obstacles a una alçada menor. Posteriorment es cobrirà la terra amb una capa de conglomerat asfàltic per facilitar el lliscament. El termini d'execució de les obres és d'unes tres setmanes.

El regidor d'Esports de Bellver, Joaquim Romero, ha argumentat que el nou equipament donarà sortida a la gran demanda sorgida al poble per uns cada vegada més nombrosos aficionats a la bicicleta, els quals en els últims anys han fet del Club Ciclista Bellver una de les entitats més actives del municipi. El regidor ha remarcat que el pump truck també tindrà un vessant social oferint als joves una activitat nova d'esport i salut i, alhora, un valor turístic en tant que també servirà per atraure nous visitants al poble: «hi ha una afició molt gran; ha estat un boom com ho fan ser fa uns anys les pistes de pàdel... estarà molt be que els nens i els joves es fixin més en això que no pas en altres coses menys sanes, per això també és molt important que estigui al costat de l'escola; nosaltres des de l'Ajuntament hem de donar suport a l'esport i la salut». La construcció del nou equipament suposa una inversió de 39.000 euros més iva que aporta el mateix consistori.

Segons ha explicat el responsable de l'empresa Pumptruck Parc, Manel Ibars, en el circuit hi podran circular de manera simultània una vintena d'aficionats. Es tracta del setè circuit d'aquest tipus a Catalunya, per bé que el seu auge és tal que s'estan popularitzant arreu del món. El pump truck complementarà una zona esportiva que compta amb la piscina, una pista descoberta, un camp de volei platja, una pista de pàdel, una zona d'exercicis físics i un poliesportiu.