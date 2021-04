El Consell cerdà convoca un concurs de mems no sexistes per Sant Jordi

El Consell Comarcal de Cerdanya ha anunciat l'organització d'un concurs de mems en motiu de la Diada de Sant Jordi i Santa Jordina, segons han remarcat els seus responsables. L'acció la promouen les àrees d'Igualtat i Joventut del Consell sota el nom "Mems en colors!" amb la voluntat de «fomentar una societat igualitària i justa en el benestar de les persones». Així, el concurs consisteix a fer un mem, una broma gràfica, amb una mirada no sexista, on es tingui en compte la perspectiva de gènere i la diversitat sexual i de gènere, amb l'ús d'un llenguatge i una imatge no sexista i androcèntrica. El certamen estarà obert per a joves d'entre 12 i 18 anys de la Cerdanya, que podran presentar un màxim de tres mems.