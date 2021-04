Puigcerdà activa un segon concurs per la neteja i recollida de la brossa

L'Ajuntament de Puigcerdà preveu poder aplicar el nou servei de neteja de la via pública i recollida de les deixalles en el termini de dos mesos després que una empresa concursant impugnés amb èxit el primer procés de licitació. Aquest fet ha retardat l'estrena d'un projecte que passa per per ser un dels més importants del mandat municipal per la regidoria local de Medi Ambient.

El nou servei de neteja dels carrers i recollida selectiva de les deixalles havia d'entrar en funcionament fa mesos, però una impugnació per part d'una empresa va aturar tot el procés i va obligar l'Ajuntament a redactar un nou text per les bases del concurs. Ara el consistori ha tornat a enfilar el projecte sumant a la neteja del municipi i el buidatge dels contenidors la gestió de l'abocador municipal on l'Ajuntament diposita les restes de les obres. La regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, s'ha mostrat confiada que el nou protocol de neteja de Puigcerdà es pugui estrenar en els pròxims mesos. Rufiandis ha remarcat que té moltes ganes que es renovi la imatge de la vila, amb els nous contenidors, el nou procés i els nous horaris de recollida de la brossa. En aquest sentit, la regidora ha lamentat que «els tràmits han eternitzat el projecte i la inclusió de la neteja de l'abocador ha fet créixer el contracte». Un dels reptes de l'Ajuntament és revertir les actuals estadístiques de la vila pel que fa a la recollida selectiva de la fracció orgànica, a la cua del país com la comarca.