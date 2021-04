Llívia inicia la segona fase d'obres a l'escola per renovar l'edifici antic

L'Ajuntament de Llívia ha iniciat la segona fase del projecte global de reforma i ampliació del recinte escolar local. Així, l'empresa navassenca Viscola ha reprès les obres d'una fase que consisteix en la reforma i modernització dels espais interiors de l'edifici antic. Aquest projecte té un pressupost de 480.000 euros.

Segons ha anunciat l'Ajuntament, les obres avancen al ritme previst per tal que estiguin acabades abans de l'inici del nou curs escolar 2021-22, que ja es podria fer amb l'edifici renovat. La rehabilitació de l'edifici escolar antic preveu un disseny amb dues aules d'infantil, una sala de professors, la cuina i el menjador. En aquest sentit, el consistori ha recordat que la primera fase del nou centre escolar, la qual va incloure la construcció d'un edifici de nova planta, va finalitzar a finals de l'any passat, permetent-ne l'estrena després de les vacances de Nadal.

La renovada escola Jaume I de Llívia acull actualment 108 alumnes, dels quals 86 són de primària i 22 de la llar d'infants. El cost global de l'obra haurà suposat una inversió de 2,6 milions d'euros, bona part dels quals els ha assumit el mateix Ajuntament de Llívia ja que, segons ha apuntat, les subvencions rebudes fins ara han estat de 540.000 euros per part de la Generalitat i 90.000 euros per part de la Diputació de Girona. El projecte respon a una reivindicació històrica del poble per renovar uns edificis escolars que havien quedat obsolets.