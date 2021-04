La Cerdanya organitzarà dues fires del treball a la primavera i la tardor

La Cerdanya celebrarà dues vegades a l'any la Fira del Treball. Després de la celebració de l'última edició, aquesta setmana passada, l'empresa que n'ha assumit l'organització ha anunciat la intenció de reformular la cita convocant-ne dues d'anuals i potenciant el contacte entre els joves i els demandants de feina i les empreses del territori.

El responsable de l'empresa puigcerdanesa Una, Ludovic Develey, ha explicat que s'han proposat redimensionar la relació entre les empreses i els treballadors per tal de fer tendir les estadístiques d'atur de la Cerdanya a zero els pròxims anys. Develey ha anunciat la celebració de dues fires del treball cada any a la primavera i a la tardor, just abans de les campanyes laborals d'estiu i de neu. L'empresa Una, que gestiona alguns equipaments interiors del poliesportiu de Puigcerdà, com ara el restaurant, s'ha proposat dinamitzar-ne les sales amb l'organització de les fires del treball i altres esdeveniments, com ara una fira d'esports.

En l'última Fira del Treball, celebrada en col·laboració amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà, hi van participar una quarantena de persones, entre treballadors, empresaris i representants de les institucions locals. En aquest sentit, Ludovic Develey s'ha mostrat especialment satisfet amb la presència massiva dels representants de les administracions del territori.

Ludovic Develey, que és de nacionalitat francesa i coneix la realitat laboral al nord del Pirineu, ha remarcat que «serà molt important fer dues fires a l'any i fer-les regularment per acostumar els joves a participar en aquest tipus d'esdeveniment, un fet que a França és molt habitual; és una qüestió una mica cultural, per la qual cosa és important anar creant el nou hàbit».