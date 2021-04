Llívia i Estavar reprenen el seu Festival de Cinema i hi sumen Font-romeu

Els ajuntaments de Llívia i Estavar han anunciat la represa del Festival Transfronterer de Cinema Llívia-Estavar, l'última edició del qual es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. Segons han explicat des de l'Ajuntament de Llívia, els dos consistoris han començat a treballar en la futura edició per tal de celebrar-la els dies 22, 23 i 24 d'octubre.

Una de les novetats de la nova edició serà la incorporació de Font-romeu, segons han anunciat els responsables de la cita. Les últimes setmanes, els alcaldes de Llívia, Elies Nova, i d'Estavar, Laurent Leygue, així com el director del festival, Antoine Ros, han activat els contactes per perfilar el programa i l'organització. En aquest treball també s'hi ha afegit el director de la revista Sud-Est, Ludovic Vuez, segons ha remarcat el mateix consistori llivienc. El Festival Transfronterer de Cinema Llívia-Estavar se celebra, en el format actual, des de l'any 2015 i ha esdevingut una de les cites de referència a la comarca per als aficionats al cinema.