L'Hospital de Cerdanya oferirà el servei d'avortament farmacològic

El Departament de Salut ha acreditat el servei de ginecologia de l'Hospital de Cerdanya per oferir la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) per via farmacològica. Segons ha informat el mateix centre mèdic, fins ara, les dones de la comarca que volien avortar havien de ser derivades a centres concertats pel sistema públic de salut de fora del territori pirinenc, de manera que amb la nova mesura ja no s'hauran de desplaçar a altres centres hospitalaris.

El Govern de la Generalitat ha aplicat la mesura en el marc de l'ampliació d'aquest servei mèdic a tot el territori inclòs en la vegueria pirinenca, ja que cap centre de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran podia practicar la IVE fins al març passat, quan l'Hospital Comarcal del Pallars es va convertir en el primer autoritzat a dur a terme aquest procediment. Un moviment social reivindicant el dret de les pacients a ser ateses al propi territori va desencadenar les gestions al departament de Salut per poder prestar l'atenció a les capitals comarcals.

Així, la IVE farmacològica es practicarà fins a les nou setmanes de gestació a l'Hospital Comú de Cerdanya de Puigcerdà, tot representant una alternativa a l'avortament quirúrgic i evitant desplaçaments dels cerdans a d'altres ciutats amb hospitals de major rang mèdic com Vic o Barcelona.

En aquesta línia, diverses entitats i partits polítics han demanat que la resta del territori de l'Alt Pirineu i Aran també puguin tenir accés a aquesta opció sense haver-se de desplaçar. Tant és així que el Sant Hospital de la Seu d'Urgell va acordar el passat 17 de març passat activar els tràmits per poder-lo oferir, tot i que hores després d'anunciar-ho els dos membres del Bisbat d'Urgell van decidir abandonar el patronat que gestiona l'equipament al·legant una contradicció amb els valors ètics de l'església catòlica a la que pertanyen. En aquest mateix procés, el mes de desembre de l'any passat es va celebrar una concentració a Lleida per exigir el dret a l'avortament a tot el territori de la demarcació que ha derivat en l'ampliació del servei als centres hospitalaris de cada comarca. La consellera de Salut, Alba Vergés, es va comprometre el desembre al Parlament a posar remei a aquesta situació.