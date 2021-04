L'IEC convoca el Cerdà de l'Any 2020 i en crea un d'honorífic per als sanitaris

Dos anys després de la última cerimònia, l'Institut d'Estudis Ceretans ha convocat per aquest diumenge un acte restringit i a l'aire lliure per atorgar el guardó del Cerdà de l'Any. En aquesta ocasió, l'ens cultural dels dos costats de la frontera entregarà no tan sols el premi de l'any 20, el nom del qual encara no és públic, sinó que també entregarà el del 2019, que va guanyar l'activista nordcerdana per la llengua Monique Guerrero, i un nou guardó de caràcter honorífic a tot el personal sanitari, assistencial i auxiliar de Cerdanya per la seva feina davant la pandèmia.

L'Institut d'Estudis Ceretans ha designat els tres finalistes que opten al Cerdà de l'Any 2020 i, tancat el procés de votació aquesta mateixa setmana, el farà públic aquest diumenge a les cinc de la tarda en un acte restringit que es farà a la plaça de l'Hospital de Cerdanya. Els tres finalistes són el Cos de Bombers voluntaris de Puigcerdà, la Creu Roja de Cerdanya i el doctor Enric Subirats, expert en medicina de muntanya i impulsor del curs internacional d'aquest àmbit que es fa a la comarca. En el transcurs de la cerimònia es descobrirà una placa commemorativa a l'entrada del centre hospitalari en motiu del Cerdà de l'Any 2020 honorífic. Des de l'IEC han explicat que l'ens té la intenció de convocar a la tardor una altra cerimònia, aquesta més oberta a la societat si les mesures sanitàries ho permeten, per tal de compartir els guardons amb els finalistes dels dos anys.