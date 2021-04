La Diputació inicia la reforma i ampliació de la carretera de Lles

La Diputació de Lleida ha iniciat les obres de millora i ampliació de la carretera LV-4036 que connecta Lles de Cerdanya amb Martinet i la carretera N-260, l'eix Pirinenc. El projecte comporta una inversió d'1.284.000 euros i un termini d'execució de dos anys, durant els quals els responsables de les obres hauran de gestionar passos alternatius dels vehicles.

Les obres són cabdals per a la modernització dels accessos a pobles com ara Lles, Viliella, Aransa i Músser així com a equipaments turístics com les dues estacions d'esquí de fons del terme municipal i el seu entorn natural, els quals representen el motor econòmic de la zona conjuntament amb la ramaderia. L'actuació se centra en un tram de 2,5 quilòmetres des de Travesseres fins el punt quilomètric on es va aturar la primera remodelació de la carretera, l'any 2016. Les obres consisteixen en l'ampliació del vial, amb dos carrils més amples i dos borals que faciliten el pas dels vehicles pesats en els revolts més tancats. Actualment l'estretor de la carretera dificulta el pas dels vehicles quan es creuen i, segons ha denunciat l'Ajuntament, pot suposar una amenaça a l'accés ràpid dels serveis d'emergència. Amb aquest objectiu, en les primeres setmanes d'obres els operaris se centren en l'eixamplament dels marges. La renovació del ferm també ha esdevingut urgent en els últims anys perquè l'erosió hivernal i la manca de manteniment han generat zones molt irregulars i amb sots.