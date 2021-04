El Bisbat tanca a Sant Julià les jornades de mestres i tècnics de religió

La parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria, dins del territori del Bisbat d'Urgell, acull aquest dissabte l'Eucaristia de clausura de la XV Jornada de mestres i professionals de religió de Catalunya i Andorra. Segons ha informat el mateix bisbat, la celebració es retransmetrà des de l'església parroquial de Sant Julià pel canal LòriaTV. i serà presidida per l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i comptarà amb la presència de la ministra andorrana d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, així com dels delegats d'ensenyament de les diòcesis amb seu a Catalunya i de la FECC. La Jornada s'ha celebrat aquest any en format virtual durant les dues últimes setmanes. Els mestres, professors de religió i altres mestres d'escoles participants, han seguit les sessions de formació, dirigides als docents de les diòcesis amb seu a Catalunya, entre elles el Bisbat d'Urgell i per tant el Principat d'Andorra.