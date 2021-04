Puigcerdà tracta amb hipoteràpia l'alumnat amb necessitats especials

L'Ajuntament de Puigcerdà conjuntament amb els centres educatius de la vila han iniciat aquesta setmana un nou programa de suport als alumnes amb necessitats especials consistent en sessions d'Hipoteràpia.

Les sessions d'hipoteràpia van dirigides a deu alumnes de les escoles Alfons I, Llums del Nord i l'institut Pere Borrell i compten amb el guiatge de la infermera hipoterapeuta amb postgrau en Equitació Terapèutica per la Universitat de Vic Silvana Bonet. Segons han remarcat els responsables de l'activitat, «la hipoteràpia és una tècnica de rehabilitació per a nens i adults amb discapacitat física, psíquica, sensorial o d'adaptació social on el cavall ajuda com a mediador per millorar la qualitat de vida de persones amb necessitat especials; buscant la seva rehabilitació, integració i desenvolupament físic, psíquic, emocional i social».

Així, aquesta teràpia permet els alumnes «estimular el sistema osteoneuromuscular i crear un vincle entre genet i cavall, millorant l'autoestima, l'autocontrol de les emocions i l'autoconfiança, estimula la capacitat d'atenció, treballa la memòria i enriqueix el vocabulari». També incrementa la interacció social en situacions d'oci i ajuda a relacionar-se amb persones que no formen part de l'entorn de l'infant.

Les sessions, que es fan a la Hípica de Llívia, compten amb el finançament de l'Ajuntament de Puigcerdà, que hi aporta una partida de 4.200 euros.