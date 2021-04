França veta els ramats als prats de les Bulloses propietat de Llívia

Els ramaders de Llívia han posat el crit al cel per la prohibició, per part de França, que accedeixin a les pastures propietat de l'Ajuntament que són a l'entorn de les Bulloses, dins de l'Estat francès. Les autoritats sanitàries de París han vetat el pas de vaques de Llívia al·legant una normativa europea sobre seguretat sanitària i han avisat que el mes que ve no podran portar els ramats a les pastures en una transhumància que és una tradició històrica al poble.

Els ramaders s'han posat en contacte amb l'Ajuntament i l'oficina comarcal del departament d'Agricultura per mirar de solucionar la situació. Alhora, l'alcalde, Elies Nova, ha anunciat que denunciarà el veto de l'Estat francès al cònsol espanyol encarregat dels afers transfronterers. Fonts de l'Ajuntament han explicat que «l'argument per prohibir el pas dels animals és sanitari, en aplicació de la normativa europea que impedeix la mobilitat del bestiar positiu d'IBR (rinotraqueitis bovina infecciosa), tot i haver estat vacunat prèviament. Fins i tot, tampoc no hi haurà guies per al bestiar que doni negatiu en la prova vírica i que, prèviament, també hagi estat vacunat».

Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament ja ha demanat dia i hora per entrevistar-se amb el cònsol de Límits del Ministeri d'Exteriors del Govern espanyol i ha anunciat que també farà gestions amb el Ministeri d'Agricultura. En aquest sentit, l'alcalde de Llívia s'ha compromès davant dels ramaders que «es faran totes les gestions possibles per trobar una solució a un conflicte gens menor».

Arran d'una reunió telemàtica celebrada a la sala de plens entre els ramaders, l'Ajuntament i representants del departament d'Agricultura de la Generalitat, el consistori ha apuntat que «una solució provisional podria ser l'aplicació d'una moratòria per aquest any. Però se sap que aquest període no serà suficient i, de fet, els ramaders reclamen més temps per tal de facilitar que es pugui sanejar el bestiar en la mesura que disposa la norma europea». La portada del bestiar a les Bulloses és a Llívia una de les principals festes anuals.